Ισραήλ: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ζήτησε την αποπομπή Νετανιάχου

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ζήτησε, για πρώτη φορά, την άμεση αποπομπή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Προτείνει τον σχηματισμό μίας «κυβέρνησης ανασυγκρότησης» υπό την ηγεσία του Λικούντ, του μεγαλύτερου κόμματος, αλλά υπό έναν νέο ηγέτη του κόμματος.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης είπε ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να φύγει τώρα» και ζήτησε να ανατραπεί η κυβέρνηση με ψηφοφορία δυσπιστίας.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων N12, είπε ότι στο Ισραήλ «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να διεξάγει μια παρατεταμένη εκστρατεία με έναν πρωθυπουργό τον οποίο δεν εμπιστευόμαστε».

