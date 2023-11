Ισραήλ: Εκτός πραγματικότητας το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκίλαντ Ερνταν, κατήγγειλε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καλεί σε «ανθρωπιστική παύση» ως «αποσυνδεδεμένο από την πραγματικότητα» και «χωρίς νόημα».

«Ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν θα διαβάσουν καν το ψήφισμα, πόσω μάλλον να το τηρήσουν», πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «ατυχές» το γεγονός ότι το Συμβούλιο «συνεχίζει να αγνοεί, να μην καταδικάζει ή έστω να αναφέρει τη σφαγή που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η οποία οδήγησε στον πόλεμο στη Γάζα». «Είναι πραγματικά ντροπή!», καταλήγει.

The @UN Security Council’s resolution is disconnected from reality and is meaningless. Regardless of what the Council decides, Israel will continue acting according to int’l law while the Hamas terrorists will not even read the resolution at all, let alone abide by it. It is…

