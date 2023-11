ΗΠΑ: Βίαια επεισόδια σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων μπροστά στην έδρα των Δημοκρατικών (βίντεο)

Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ μεταξύ δεκάδων φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών και της αστυνομίας μπροστά από την έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να κλείσουν γραφεία στο Κογκρέσο, που βρίσκεται εκεί κοντά.

«Οι αστυνομικοί μας προσπαθούν να περιορίσουν περίπου 150 ανθρώπους που διαδηλώνουν παράνομα και βίαια» κοντά στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, έγραψε η αστυνομία του Καπιτωλίου στο X.

🚨 | Police trying to stop Pro-Palestine protesters to enter in #DNC headquarter in #WashingtonDC.

Few police personnel injured during clashes and many protesters arrested. 🔥🔥

You can stop protesters but you can’t stop #CeasefireNOW moment. It’s spreading everywhere. pic.twitter.com/So6ka8wVXs

— Top Notch Journal (@topnotchjournal) November 16, 2023