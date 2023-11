Γιατί ο Μπάιντεν χαρακτήρισε δικτάτορα τον Σι – Σκληρή απάντηση από το Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει αλλάξει την άποψή του ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είναι «δικτάτορας», μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Μπάιντεν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου τέσσερις ώρες μετά τις συνομιλίες με τον Σι στα περίχωρα του Σαν Φρανσίσκο. Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι ο Σι είναι δικτάτορας, κάτι που είχε υποστηρίξει τον Ιούνιο.

«Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι είναι ένας τύπος που κυβερνά ένα κομμουνιστικό καθεστώς και βασίζεται σε μια μορφή διακυβέρνησης εντελώς διαφορετική από τη δική μας», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Την ίδια ώρα, ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε τον υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν να κοιτά αμήχανα την ώρα της δήλωσης του Αμερικανού προέδρου.

REPORTER: “Would you still refer to President Xi as a dictator?”

BIDEN: “Look, he is. He’s a dictator in the sense that he’s a guy who runs a country that is a communist country that’s based on a form of government totally different than ours,” pic.twitter.com/XSaoyUwMW5

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 16, 2023