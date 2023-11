Ισραηλινός στρατός: Υπό τον επιχειρησιακό μας έλεγχο το λιμάνι της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι πήρε τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του λιμανιού της πόλης της Γάζας, μιας κομβικής υποδομής στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η κοινή επιχείρηση τεθωρακισμένων και χερσαίων δυνάμεων επέτρεψε «αυτές τις τελευταίες ημέρες» να «αναληφθεί ο επιχειρησιακός έλεγχος του λιμανιού της Γάζας, που ελεγχόταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Ο στρατός του Ισραήλ πρόσθεσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση το χρησιμοποιούσε «ως κέντρο εκπαίδευσης για τις θαλάσσιες δυνάμεις καταδρομέων με στόχο να σχεδιασθούν και να εκτελεσθούν θαλάσσιες ναυτικές επιθέσεις».

The IDF has gained operational control over the Hamas-operated Gaza Harbor.

Disguised as a civilian area, the harbor was used by Hamas as a training facility for their naval commando forces to plan and execute terrorist attacks.

During the operation, conducted by soldiers of…

