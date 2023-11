Φον ντερ Λάιεν: Επαίσχυντη η εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Ρωσία

«Είχα επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας, ο οποίος με ενημέρωσε για την κατάσταση στα σύνορα με τη Ρωσία. Η εργαλειοποίηση των μεταναστών από τη Ρωσία είναι επαίσχυντη. Υποστηρίζω πλήρως τα μέτρα που έλαβε η Φινλανδία. Και ευχαριστώ τους Φινλανδούς Συνοριοφύλακες για την προστασία των ευρωπαϊκών μας συνόρων», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I had a call with PM @PetteriOrpo who informed me about the situation at the border with Russia.

Russia’s instrumentalisation of migrants is shameful.

I fully support the measures taken by Finland.

And I thank the Finnish Border Guards for protecting our European borders.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2023