Γάζα: Εντοπίστηκαν υπόγεια σήραγγα και οπλισμός της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε ότι εντόπισαν υπόγεια σήραγγα και οπλισμό της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF, διακρίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες στην είσοδο υπόγειας σήραγγας που εντόπισαν μεταξύ δύο κτιρίων του νοσοκομείου.

The IDF says it has uncovered a Hamas tunnel in the Shifa Hospital complex. It publishes a video showing the entrance. pic.twitter.com/sxPeIxFrwe

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 16, 2023