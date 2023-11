Φωτογραφίες και βίντεο του ισραηλινού στρατού από τις «σήραγγες της Χαμάς» κάτω από τα νοσοκομεία της Γάζας

Τις τελευταίες ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο στο X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter), που ισχυρίζονται ότι δείχνουν τις σήραγγες της Χαμάς κάτω από τα νοσοκομεία της Γάζας.

«Μέσα στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Σίφα, αποκαλύφθηκε τρομοκρατική σήραγγα της Χαμάς», αναφέρει στο Twitter ο ισραηλινός στρατός.

Συνοδεύει την ανάρτηση με βίντεο, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει την είσοδο σε υπόγειο πέρασμα στους χώρους του νοσοκομείου της πόλης της Γάζας.

🔻Inside the Shifa Hospital complex, a Hamas terrorist tunnel was uncovered.

Exposing another layer of Hamas’ exploitation of three of the largest hospitals in Gaza:

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μοιράστηκαν επίσης φωτογραφίες από το φερόμενο ως εσωτερικό «άλλου τούνελ τρομοκρατών», στο κύριο νοσοκομείο παίδων της Γάζας, το Αλ Ραντίσι.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός είχε δημοσιοποιήσει επίσης βίντεο από το ίδιο νοσοκομείο, ανακοινώνοντας πως εντόπισε όπλα και εκρηκτικά που φέρονται να βρέθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο.

🔻Inside the Rantisi Hospital, yet another terrorist tunnel was unearthed by IDF troops.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο ισραηλινός στρατός μοιράστηκε φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει «μεγάλη ποσότητα όπλων και πυρομαχικών» στο νοσοκομείο Αλ Κουντς.

This was all found over the past 24 hours.

🔻Inside the Al-Quds Hospital, a large amount of weaponry and ammunition were found.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς επιχειρεί μέσα και κάτω από τα νοσοκομεία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν επίσης πληροφορίες που ενισχύουν τον ισχυρισμό του Ισραήλ. Η Χαμάς και οι νοσοκομειακές Aρχές έχουν επανειλημμένα διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Over 4,000 liters of water and 1,500 ready-made meals have been provided to Shifa Hospital by the IDF.

The well-being of civilians, including patients and staff, remains a priority. pic.twitter.com/DrDfvsyQdI

