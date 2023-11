Νετανιάχου: Υπήρχαν «ισχυρές ενδείξεις» ότι Ισραηλινοί όμηροι κρατούνταν στο Αλ Σίφα

Υπήρχαν «ισχυρές ενδείξεις» ότι Ισραηλινοί όμηροι κρατούνταν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτός ήταν «ένας από τους λόγους που μπήκαμε», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS.

Πρόσθεσε πάντως, ότι δεν υπήρχαν όμηροι στο νοσοκομείο όταν οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο νοσοκομείο την Τετάρτη.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ομήρους, ωστόσο ο Νετανιάχου ανέφερε σχετικά, «οσο λιγότερα λέω για αυτό, τόσο το καλύτερο».

Δεν διευκρίνισε ποιες πληροφορίες είχε το Ισραήλ που υποδείκνυαν ότι κρατούνται όμηροι στο νοσοκομείο.

🚨BREAKING NEWS: Israeli PM Netanyahu tells me they had “strong indications” some of the hostages were held in Al-Shifa Hospital. We’ll have more of our exclusive interview tonight on the @CBSEveningNews pic.twitter.com/xoTD4FdMZC

— Norah O’Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) November 16, 2023