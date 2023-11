Αγωνία για την απομάκρυνση αμάχων από το Αλ Σιφα – Το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο-καταφύγιο στην Τζαμπαλίγια

Στον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν εκ νέου οι ισραηλινές δυνάμεις, ενώ από την επίθεση χτυπήθηκε το σχολείο Αl Fakhoora, το οποίο λειτουργεί η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Aξιωματούχος του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Υγείας στη Γάζα ανέφερε ότι τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση στο σχολείο, τα ξημερώματα.

Σημειώνεται ότι το σχολείο, το οποίο, σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera, χρησιμοποιείται ως καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό, βομβαρδίζεται για δεύτερη φορά τον τελευταίο μήνα.

«Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον του σχολείου Αl Fakhoora, όπου κατέφυγαν χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι μετά τον βομβαρδισμό των σπιτιών τους», ανέφερε ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. «Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, για εθνοκάθαρση, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παλαιστινιακής υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ δήλωσε ότι έφτασαν στα χέρια του «τρομακτικές» εικόνες και πλάνα με πολλούς ανθρώπους που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον του σχολείου.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν να γίνουν καθημερινότητα, πρέπει να σταματήσουν. Μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να περιμένει άλλο», δήλωσε ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι, σε ανάρτησή του στο Χ.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip.

These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023