Ισραήλ: «Η Χαμάς κράτα 40 παιδιά ομήρους» – Φωτογραφίες

Ο στρατός του Ισραήλ δημοσιοποίησε φωτογραφίες παιδιών που, όπως σημειώνει, απήχθησαν από την ισλαμική οργάνωση Χαμάς κατά την αιματηρή επίθεση στον Νότο της χώρας, στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στρατού, οι φωτογραφίες 40 παιδιών-ομήρων δημοσιεύθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, η οποία είναι σήμερα, 20 Νοεμβρίου.

«Καθώς ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, 40 παιδιά κρατούνται όμηροι από τρομοκράτες στη Γάζα. Παιδιά που αναγκάστηκαν να δουν τις οικογένειές τους να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια τους. Παιδιά που τους έκλεψαν την αθωότητά τους. Παιδιά που κρατούν ακόμα ομήρους άγριοι χασάπηδες. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε μέχρι να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στα σπίτια τους», αναφέρεται στην ανάρτηση του ισραηλινού στρατού.

Στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, περίπου 200 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, απήχθησαν από τους εξτρεμιστές και φέρονται να παραμένουν όμηροι στη Γάζα.

As the world celebrates #WorldChildrensDay , 40 children are being held hostage by terrorists in Gaza.

Children who had to watch their families murdered before their eyes.

Children who had their innocence ripped away from them.

Children who are still held hostage by savage… pic.twitter.com/H2ARmGy4Th

— Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2023