Ιράκ: Νέα πλήγματα των ΗΠΑ σε «αντίποινα» για επιθέσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε «πλήγματα ακριβείας» στοχοποιώντας δύο εγκαταστάσεις στο Ιράκ, σε «άμεση ανταπόδοση» για τις «επιθέσεις εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του συνασπισμού από το Ιράν και οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν», ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

On the morning of November 22 in Iraq, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted discrete, precision strikes against two facilities in Iraq. The strikes were in direct response to the attacks against U.S. and Coalition forces by Iran and Iran-backed groups, including the… pic.twitter.com/HySbSFNlp5

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 22, 2023