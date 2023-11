Μακρόν: Εργαζόμαστε για την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε με ηλεκτρονικό του μήνυμα τη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και για μια ανθρωπιστική εκεχειρία.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έως ότου όλοι οι όμηροι απελευθερωθούν, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι η ανθρωπιστική εκεχειρία που ανακοινώθηκε θα πρέπει να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

I welcome the announcement of an agreement for the release of hostages and a humanitarian truce.

We are working tirelessly to release all hostages.

The humanitarian truce announced should allow to introduce aid and rescue the civilians in Gaza.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 22, 2023