Δημοσιογράφος στα τούνελ της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα

Ενας δημοσιογράφος της ισραηλινής Haaretz φέρεται να βρέθηκε σε τούνελ της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, πρόκειται για τούνελ μήκους τουλάχιστον 170 μέτρων και ως εκ τούτου «κρίνεται απίθανο η διοίκηση του νοσοκομείου να μη γνώριζε για την ύπαρξή του».

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, στα τούνελ κάτω από το νοσοκομείο φέρονται να βρέθηκαν «κλιματιζόμενα δωμάτια, κρεβάτια, όπλα, χειροβομβίδες, drones μια τσάντα και σανδάλια που εκλάπησαν από το κιμπούτς Μπέερι».

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έφοδο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, υποστηρίζοντας ότι εκεί βρισκόταν βάση της ισλαμιστικής οργάνωσης της Χαμάς, κάτι που η ίδια συνεχίζει να αρνείται.

Haaretz reporter inside Hamas HQ under Shifa hospital. 170m fortified tunnel, complete w airconditioned rooms, beds, comms+electricity, cache of arms, grenades, drones, a bag and sandals looted from Beeri kibbutz they slaughtered.

