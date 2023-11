«Επέζησα χάρη στην ορχήστρα»: Συναυλία με ιστορικές παρτιτούρες από το Αουσβιτς

Το Άουσβιτς, εκτός από ιστορικό μνημείο της ανθρώπινης θηριωδίας για την ανθρωπότητα, αποτέλεσε και ένα «φυτώριο» καλλιτεχνών και μάλιστα με τις «ευλογίες» των Ναζί.

Για τις ανάγκες των SS, οι Γερμανοί ενέκριναν τη σύσταση μουσικών συνόλων από τους αιχμαλώτους τους εβραίους, οι οποίοι καθημερινά έπαιζαν στο στρατόπεδο με τις πενιχρές δυνάμεις τους και τα ακόμη πιο πενιχρά μουσικά όργανά τους. Τώρα, κάποιες από αυτές τις συνθέσεις που ακούγονταν στα σκοτεινότερα χρόνια της Ιστορίας, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό, με ιθύνοντα νου ένα Βρετανό μουσικό.

Το 2015, κατά την επίσκεψή του στο Άουσβιτς, ο 31χρονος μαέστρος Λέο Γκέγερ έπεσε τυχαία πάνω σε μια συλλογή μουσικών χειρογράφων.

Στον 31χρονο είχε ανατεθεί να συνθέσει ένα σάουντρακ στη μνήμη του Μάρτιν Γκίλμπερτ, του Βρετανού ιστορικού και ειδικού του Ολοκαυτώματος που πέθανε τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς.

Young composer Leo Geyer created an opera ballet from an unsigned, unfinished sketch in the archives at Auschwitz. Strangely the handwriting was identical to his, so he felt a sense of duty to complete the work and it will be performed at Sadler’s Wellshttps://t.co/tCpFWPCvsY

— Religion Media Centre (@RelMedCentre) November 24, 2023