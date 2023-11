Χαμάς: Θα απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους εάν το Ισραήλ απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ετοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσε ότι είναι η Χαμάς, εάν το Ισραήλ απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό δίκτυο Anadolu.

#BREAKING Hamas says ready to release all captives if Israel releases all Palestinian prisoners

Εν τω μεταξύ, Παλαιστίνιες κρατούμενες μεταφέρονται από ισραηλινή φυλακή κοντά στη Χάιφα σε κέντρο κράτησης κοντά στη Ραμάλα, ενόψει της απελευθέρωσής τους, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Αναμένεται να αφεθούν ελεύθερες, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων και τετραήμερη παύση μαχών, στην οποία κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται σήμερα Παρασκευή το πρωί.

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι προετοιμασίες για την υποδοχή των ομήρων έχουν ολοκληρωθεί.

Σε ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν ότι αρκετές τοποθεσίες έχουν ετοιμαστεί για τη μεταφορά τους, καθώς και την ιατρική τους υποστήριξη.

Μετά την υποδοχή και την αρχική ιατρική περίθαλψη, οι όμηροι θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία σε άλλα σημεία του Ισραήλ, όπου θα τους υποδεχτούν οι συγγενείς τους.

In the past day, the IDF completed its preparation for the reception of the hostages who will return to Israel from the Gaza Strip.

The @IDF, in cooperation with the government ministries and security organizations, formulated a procedure for the rapid…

