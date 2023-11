Ν. Κορέα: Φανατική οπαδός αστυνομικών σειρών δολοφόνησε μια γυναίκα «από περιέργεια»

Δικαστήριο στη Νότια Κορέα καταδίκασε σε ισόβια μια 23χρονη, η οποία, όπως είπε στους αστυνομικούς, δολοφόνησε μια άγνωστη «από περιέργεια».

Ο λόγος για την 23χρονη Jung Yoo-jung η οποία, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, είχε εμμονή με σειρές, εκπομπές και βιβλία τα οποία αφορούσαν το έγκλημα.

Εμφορούμενη με την ιδέα να «δοκιμάσει»… μια δολοφονία, η νεαρή γυναίκα χρησιμοποίησε ηλεκτρονική εφαρμογή για να έρθει σε επαφή με μια καθηγήτρια Αγγλικών, την οποία και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου στο σπίτι της τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 23χρονη αναζητούσε θύματα για μήνες, έχοντας έρθει σε επαφή μέσω εφαρμογής με πάνω από 50 άτομα, τα οποία ρωτούσε αν παρέδιδαν μαθήματα στο σπίτι τους.

A South Korean court has given a life sentence to a true crime fan who told police she murdered a stranger “out of curiosity”.

Jung Yoo-jung, 23, had been obsessed with crime shows and novels and scored highly on psychopath tests, police said.

Fixated with the idea of “trying… pic.twitter.com/2aZ5NWyYKJ

— Paul Kang (@LPaulKang) November 24, 2023