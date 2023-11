IDF: Με παιχνίδια, κινητά και ψυχολόγους η υποδοχή των πρώτων ομήρων της Χαμάς

Πυρετώδεις ήταν οι προετοιμασίες των ισραηλινών δυνάμεων για την υποδοχή της πρώτης ομάδας των 13 ομήρων που θα απελευθερωθούν αργά το μεσημέρι (16:00 τοπική ώρα) από τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια επιχείρηση που ονομάστηκε «Πύλη του Παραδείσου» (Heaven’s Door).

Οι αιχμάλωτοι της Χαμάς θα μεταφερθούν από τη Γάζα μέσω της Αιγύπτου στην αεροπορική βάση Χατζερίμ του νότιου Ισραήλ. Εκεί θα υποβληθούν σ′ ένα σύντομο σωματικό και ψυχολογικό τσεκάπ.

Η υποδοχή των ανθρώπων που πέρασαν έξι εβδομάδες σε άγνωστο έδαφος της Γάζας ως όμηροι της Χαμάς, προβλέπει την παρουσία ψυχολόγων και ειδικών ψυχικής υγείας, οι οποίοι θα κληθούν να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη στις κοινότητές τους την 7η Οκτωβρίου, όταν κρίνουν πως είναι έτοιμοι οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς παιδιά, για να δεχτούν την πληροφορία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξοπλιστεί με κινητά ώστε οι όμηροι να καλέσουν αμέσως τις οικογένειές τους άμα τη αφίξει τους, αλλά και παιχνίδια για τα παιδιά.

We have completed preparations to receive the released hostages upon their return to Israel from Gaza.

In coordination with government ministries and security authorities, we have prepared to quickly receive the released hostages and give them all the necessary support.

We… pic.twitter.com/ndbKEdGD1d

— Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023