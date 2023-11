Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ολα έτοιμα για την απελευθέρωση της πρώτης ομάδας ομήρων

Η πρώτη ομάδα ομήρων, Ισραηλινές γυναίκες και παιδιά, απελευθερώνονται από τη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας τετραήμερης εκεχειρίας, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή.

Αναμένεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους υπό στρατιωτική φρουρά, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ψυχολογικής πίεσης, καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν άμεσων ιατρικών επιπλοκών, όπως αναφέρει το Reuters.

Ενόψει της απελευθέρωσης των πρώτων 13 ομήρων, η ταυτότητα των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία δημοσίευσε εικόνες με κούκλες, πολύχρωμα ριχτάρια και σετ προσωπικής υγιεινής που έχουν τοποθετηθεί σε τοποθεσίες, όπου θα φτάσουν οι όμηροι με ελικόπτερο.

Η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει την πρώτη ομάδα –συνολικά, περίπου 240 όμηροι κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου και τις επιθέσεις της στο Ισραήλ– στη γειτονική Αίγυπτο. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 39 Παλαιστίνιους από τις φυλακές του.

«Είναι το πρώτο φως στην άκρη του τούνελ», ανέφερε αντισυνταγματάρχης της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ σε βίντεο. «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», πρόσθεσε.

Σε στρατιωτική ανακοίνωση ζητήθηκε από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτική ζωή των ομήρων.

Μετά την προσγείωσή τους στο Ισραήλ, θα λάβουν ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια θα οδηγηθούν σε νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν με τους συγγενείς τους.

IDF Spokesperson:

In the past day, the IDF completed its preparation for the reception of the hostages who will return to Israel from the Gaza Strip.

The @IDF, in cooperation with the government ministries and security organizations, formulated a procedure for the rapid… pic.twitter.com/7m2Xw4jFLw

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 24, 2023