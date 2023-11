Ισραήλ: Σε εξέλιξη η απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα – Live εικόνα από τη Ράφα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης της πρώτης ομάδας των Ισραηλινών ομήρων -γυναίκες και παιδιά- από τη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την τετραήμερη εκεχειρία.

Οι πρώτοι 13 παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και οδηγούνται στο πέρασμα της Ράφα για να μεταφερθούν στην Αίγυπτο. Από εκεί αναμένεται να επιστρέψουν με ελικόπτερα υπό στρατιωτική φρουρά. Η Haaretz δημοσίευσε την πληροφορία ότι οικογένειες ομήρων έχουν φτάσει στα νοσοκομεία που θα μεταφερθούν οι συγγενείς τους.



Συνολικά, περίπου 240 όμηροι κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν απελευθερωθεί δύο Αμερικανίδες (μητέρα και κόρη) και δύο ηλικιωμένες Ισραηλινές. Το Ισραήλ έχει ανασύρει τις σορούς τουλάχιστον δύο ομήρων. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση των υπολοίπων και τις τοποθεσίες κράτησής τους.



Την ίδια ώρα, αναμένεται η απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων από φυλακές του Ισραήλ και της μεταφοράς τους στη Δυτική Όχθη.

Live εικόνα από το Reuters

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης επιβεβαίωσε ότι απελευθερώθηκαν 12 Ταϊλανδοί όμηροι. «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του Καΐρου είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση 12 Ταϊλανδών ομήρων από την αιχμαλωσία της Χαμάς», ανέφεραν αιγυπτιακές πηγές, που επικαλείται η Haaretz. Οι Ταϊλανδοί όμηροι απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 23 Ταϊλανδοί εργάτες πιστεύεται ότι βρίσκονταν μεταξύ των περίπου 240 ανθρώπων που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, περίπου 30.000 Ταϊλανδοί απασχολούνταν κυρίως στον αγροτικό τομέα του Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, το Κάιρο ανακοίνωσε ότι είχε προετοιμάσει τα πάντα για την ασφαλή μεταφορά των ομήρων. Παράλληλα, έχουν ληφθεί μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ψυχολογικής πίεσης, καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν άμεσων ιατρικών επιπλοκών.

Ενόψει της απελευθέρωσης των πρώτων 13 ομήρων, η ταυτότητα των οποίων δεν είχε γίνει γνωστή, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία δημοσίευσε εικόνες με κούκλες, πολύχρωμα ριχτάρια και σετ προσωπικής υγιεινής που έχουν τοποθετηθεί σε τοποθεσίες, όπου θα φτάσουν οι όμηροι με ελικόπτερο. «Είναι το πρώτο φως στην άκρη του τούνελ», ανέφερε αντισυνταγματάρχης της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ σε βίντεο. «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», πρόσθεσε.

Σε στρατιωτική ανακοίνωση ζητήθηκε από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτική ζωή των ομήρων. Μετά την προσγείωσή τους στο Ισραήλ, θα λάβουν ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια θα οδηγηθούν σε νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν με τους συγγενείς τους.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι στρατιωτικά ελικόπτερα θα λάβουν μέρος στον επαναπατρισμό, υπονοώντας ότι θα παραλάβουν τους ομήρους από αιγυπτιακό αεροδρόμιο, ίσως στο Ελ Αρίς, κοντά στη Γάζα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Κάιρο.

Στα πληρώματα των ελικοπτέρων θα περιλαμβάνονται καταδρομείς, γιατροί και αξιωματικοί με εκπαίδευση στην επικοινωνία και τη συμβουλευτική. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι Ισραηλινοί που θα υποδεχθούν τους πρώην ομήρους.

IDF Spokesperson:

In the past day, the IDF completed its preparation for the reception of the hostages who will return to Israel from the Gaza Strip.

The @IDF, in cooperation with the government ministries and security organizations, formulated a procedure for the rapid… pic.twitter.com/7m2Xw4jFLw

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 24, 2023