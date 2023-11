Η 9χρονη Εμιλι Χαντ μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν – Ο πατέρας της τη θεωρούσε νεκρή

Η Εμιλι Χαντ πέρασε τα ένατα γενέθλιά της ως όμηρος στη Γάζα μία ημέρα πριν συναντηθεί ξανά με τον πατέρα της, ο οποίος αρχικώς πίστευε πως η κόρη του είχε σκοτωθεί στην επίθεση από ένοπλους της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον περασμένο μήνα. Το κοριτσάκι βρισκόταν στο σπίτι φίλης της στο κιμπούτς Be’eri όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν και άρχισαν να δολοφονούν κόσμο αδιακρίτως.

Ηταν στη δεύτερη ομάδα ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Ισραήλ, η οποία έγινε με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Η Εμιλι φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της, σε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε με την επίσης 13χρονη πρώην όμηρο Χίλα Ρότεμ, της οποίας η μητέρα παραμένει στη Γάζα.

Emily Hand reunited with her father after 50 days of captivity in #Gaza pic.twitter.com/YkY2grF1sW

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 26, 2023