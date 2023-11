Σιέρα Λεόνε: Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά την επίθεση ενόπλων σε στρατόπεδα

Η κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο αφού άγνωστοι ένοπλοι επιτέθηκαν σε στρατόπεδα και προσπάθησαν να εισβάλουν σε αποθήκη πυρομαχικών στην πρωτεύουσα Φρίταουν. Σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ελέγχουν την κατάσταση.

«Τις πρώτες ώρες της Κυριακής άγνωστοι προσπάθησαν να εισβάλουν στην αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Γουίλμπερφορς. Απωθήθηκαν», ανέφερε ο υπουργός Ενημέρωσης, Τσέρνορ Μπα, σε ανακοίνωση του υπουργείου. Το Γουίλμπερφορς είναι ένα από τα κεντρικά στρατόπεδα της χώρας, ενώ σε αυτό υπάρχουν και πρεσβείες.

«Κηρύχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα με άμεση ισχύ, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να συνεχίσουν να αναζητούν τους υπόπτους. Συνιστούμε έντονα στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς και εκρήξεις στο στρατόπεδο Ουίλμπερφορς, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ανταλλαγές πυρών κοντά στο στρατόπεδο Μόρεϊ Τάουν, όπου σταθμεύουν οι πεζοναύτες, αλλά και μπροστά από άλλο στρατιωτικό συγκρότημα επίσης στη Φρίταουν.

1. Sierra Leone has been placed under a nationwide curfew as armed men broke into a prison, setting inmates free, reports the BBC’s @mayenijones . The Military police set up roadblocks following the gunmen’s attack. A thread. pic.twitter.com/pK2ilgmCDI

— BBC News Africa (@BBCAfrica) November 26, 2023