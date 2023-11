ΗΠΑ: Aπατρις εν μια νυκτί, μετά από 61 χρόνια

Στην Αμερική: Εκεί γεννήθηκε, πήγε σχολείο, πανεπιστήμιο και άσκησε την Ιατρική επί τριάντα και πλέον χρόνια.

Και τώρα, στα 61 του, μετά από μια αίτηση ανανέωσης του διαβατηρίου του, κατέληξε… άπατρις!

«Είμαι μετέωρος» λέει σε συνέντευξή του στην Washington Post.

O Σιαβάλ Σομπχάνι (Siavash Sobhani) από καιρού εις καιρόν αντιμετώπιζε προβλήματα στην ανανέωση του διαβατηρίου του. Κάποια από αυτά τον έκαναν να χάνει τον ύπνο του, άλλοτε να παρακαλέσει, ή να χάσει τελικά ταξίδια ζωής. Όμως, το τελευταίο αυτό συμβάν ήταν για εκείνον όχι μόνο αναπάντεχο, αλλά και σοκαριστικό.

Όπως λέει, όταν έστειλε αίτηση για νέο διαβατήριο τον περασμένο Φεβρουάριο, δεν είχε λόγο να περιμένει δυσκολίες ή αναμονές. Αυτή τη φορά η ισχύς του εγγράφου έληγε τον Ιούνιο και ήθελε να κάνει τις διαδικασίες εγκαίρως για ένα οικογενειακό ταξίδι, τον Ιούλιο.

Όμως, αντί για το ανανεωμένο του διαβατήριο, ο 61χρονος παρέλαβε μια επιστολή από το υπουργείο Εξωτερικών που τον ενημέρωνε πως δεν θα έπρεπε να του έχει χορηγηθεί εξ αρχής αμερικανική υπηκοότητα, τη στιγμή της γέννησής του, διότι ο πατέρας του ήταν απλώς ένας διπλωμάτης στην πρεσβεία του Ιράν. Η ίδια επιστολή παρέπεμπε τον Σομπχανί σε έναν ιστότοπο όπου θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για νόμιμη μόνιμη παραμονή.

«Ήταν ένα σοκ για εμένα. Είμαι γιατρός. Ζω εδώ όλη μου τη ζωή. Πληρώνω τους φόρους μου. Ψήφισα προέδρους. Υπηρετώ την κοινότητά μου στη Βόρεια Βιρτζίνια. Κατά τη διάρκεια της Covid, δούλευα, έθεσα τη ζωή τη δική μου και της οικογένειάς μου σε κίνδυνο. Και το να μου λένε, στα 61 μου χρόνια “έγινε λάθος, δεν είστε πια αμερικανός πολίτης”, ήταν πραγματικά σοκαριστικό» περιγράφει ο ίδιος.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν αφαίρεσε την υπηκοότητα του Σομπχάνι εξαιτίας κάποιας ενέργειάς του, αλλά για γραφειοκρατικούς λόγους. Όπως σημειώνεται στην επιστολή, όσοι γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες από γονείς που έχουν διπλωματική ασυλία, δεν αποκτούν την αμερικανική ιθαγένεια με τη γέννηση.

Perspective by Theresa Vargas: Siavash Sobhani is stateless. The Northern Virginia doctor was born in D.C. and given a U.S. birth certificate.

At 61, he learned his citizenship was granted by mistake. https://t.co/IeNgRfvsWW

