Μέση Ανατολή: Ωρα αποφάσεων για παράταση της εκεχειρίας

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση περιμένει την απάντηση της Χαμάς σχετικά με παράταση της τετραήμερης εκεχειρίας για μία επιπλέον ημέρα σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση άλλων 10 ομήρων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Al Jazeera.

Νωρίτερα, υπήρχαν αναφορές ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, με σκοπό την παράταση της παύσης, η οποία λήγει αύριο το πρωί, Τρίτη.

Από την πλευρά της Χαμάς είχε γίνει νωρίτερα γνωστό ότι υπάρχει πρόθεση για παράτασ, στη βάση του μηχανισμού που προέβλεπε η αρχική συμφωνία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η Χαμάς έχει αναφέρει στους μεσολαβητές ότι είναι ανοιχτή στην παράτασή της κατά «δύο έως τέσσερις ημέρες», επιδιώκοντας παράλληλα περισσότεροι Παλαιστίνιοι να απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Υπέρ της παράτασης έχουν ταχθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να εκφράζει ελπίδες για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσω της διαδικασίας, καθώς και άλλοι σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως η Γαλλία.

Εντονη είναι η πίεση και στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου συγγενείς των ομήρων και άλλοι πολίτες ζητούν την παράταση, προκειμένου να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έλαβε τη λίστα με επιπλέον ονόματα Παλαιστίνιων κρατουμένων προς απελευθέρωση.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι έλαβε τα ονόματα, καθώς και ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Announcement by the Prime Minister’s Office-Coordinator for the Hostages and Missing:

Discussions are being held on the list that was received overnight and which is now being evaluated in Israel. Additional information will be issued when possible.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 27, 2023