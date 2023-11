Γάζα: Διήμερη παράταση της εκεχειρίας – Συμφώνησε η Χαμάς

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ – Χαμάς παρατάθηκε για δύο ημέρες. «Επιτεύχθηκε συμφωνία για παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο επιπλέον ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian truce for an additional two days in the Gaza Strip.

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023