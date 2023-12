Επίθεση στο Παρίσι: Το προφίλ του δράστη – Στην αντιτρομοκρατική η έρευνα

Στα χέρια της γαλλικής αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας βρίσκονται πλέον οι έρευνες, μία ημέρα μετά την επίθεση στο Παρίσι, κατά την οποία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμα δύο τραυματίστηκαν.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, επιτέθηκε με μαχαίρι σε νεαρό Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κατέληξε, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σε δύο ακόμα ανθρώπους με σφυρί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τη στιγμή της επίθεσης φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ». Φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι ήταν αναστατωμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη», αναφέρει το Reuters.

Η εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε έρευνα, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Video of French police arresting the Islamist terrorist Armand Rajabpour-Miyandoab who killed 1 and wounded 2 near the Eiffel Tower in Paris last night.

He had been sentenced to 4 years in prison for planning a terror attack but was released in 2020 pic.twitter.com/cPOEJWlxD5

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 3, 2023