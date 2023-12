Ερντογάν: Ο Νετανιάχου θα δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου για τη συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ομιλία του σε συνεδρίαση επιτροπής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Γάζα είναι παλαιστινιακή γη και θα ανήκει πάντα στους Παλαιστινίους, ενώ αναφέρθηκε και πάλι στον Νετανιάχου αποκαλώντας τον «σφαγέα της Γάζας».

Turkish leader Recep Tayyip Erdogan in press remarks:

– “The butcher of Gaza, Netanyahu, admitted in front of the cameras that his expansionist goals are not limited to Ramallah and Gaza only.

– “Therefore, defending Gaza and Palestine today means at the same time defending… pic.twitter.com/3CBgGuwLtT

— Quds News Network (@QudsNen) December 4, 2023