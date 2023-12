Τραμπ: Δεν θα είμαι δικτάτορας, παρά μόνο την πρώτη ημέρα

Σε μια αμφιλεγόμενη δήλωση προχώρησε χθες, Τρίτη, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είπε ότι αν επιστρέψει στην προεδρία δεν θα είναι δικτάτορας «εκτός από την πρώτη μέρα» της νέας του θητείας.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα προχωρούσε σε «αντίποινα» σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων αν επέστρεφε στο Οβάλ Γραφείο, με τον Τραμπ σε πρώτο χρόνο να αποφεύγει να απαντήσει. Οταν, όμως, το θέμα επανήλθε ο πρώην πρόεδρος σημείωσε ότι «θα ήταν δικτάτορας μόνο την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας», δίνοντας έμφαση σε δύο συγκεκριμένα θέματα: «Θέλω να κλείσω τα σύνορα και να κάνουμε εξορύξεις», είπε χαρακτηριστικά.

Οπως αναφέρει το Politico, οι δηλώσεις Τραμπ ενδέχεται να αποτελούσαν μια προσπάθεια από την πλευρά του πρώην προέδρου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, απαντώντας σε μια σειρά δημοσιευμάτων των τελευταίων μηνών που επικεντρώνονταν στο ενδεχόμενο μια δεύτερη θητεία του να είναι πιο αυταρχική και πιο επιθετική προς τους θεσμούς.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας είπε ακριβώς τι θα κάνει αν επανεκλεγεί και απόψε είπε ότι θα γίνει δικτάτορας την πρώτη ημέρα. Οι Αμερικανοί θα πρέπει να τον πιστέψουν», έσπευσε να σχολιάσει από την πλευρά των Δημοκρατικών η επικεφαλής της εκστρατείας των Μπάιντεν-Χάρις, Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκεζ.

Στην ίδια συνέντευξη στον Σον Χάνιτι του Fox, ο Τραμπ έθιξε εκ νέου το ζήτημα της «φυσικής και πνευματικής διαύγειας» του προέδρου Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι «δεν νομίζω ότι τα καταφέρνει σωματικά».

«Αν ο Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έθετα υποψηφιότητα», δήλωνε την ίδια στιγμή, χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Donald Trump tells Sean Sean Hannity he would never be a dictator, except for day one.

Sean Hannity: “You are promising America tonight, you would never abuse power as retribution against anybody?”

TRUMP: “Except for day one” pic.twitter.com/R9qZptsGwp

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 6, 2023