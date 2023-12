Το Ισραήλ θα επιτρέψει «ελάχιστη» ποσότητα καυσίμων να φτάσει στη Γάζα

Το Ισραήλ θα επιτρέψει να εισέρχεται «ελάχιστη» ποσότητα καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας που κρίνει ότι είναι «απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάρρευση» των υπηρεσιών ανθρωπιστικής φύσης και το «ξέσπασμα επιδημιών» στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Η ελάχιστη ποσότητα θα καθορίζεται περιοδικά από το πολεμικό (υπουργικό) συμβούλιο», ανάλογα με «την ανθρωπιστική κατάσταση», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του Νετανιάχου μέσω X (του πρώην Twitter).

Η ανακοίνωση καταγράφεται με φόντο την αυξανόμενη διεθνή πίεση, την ώρα που οι μάχες κλιμακώνονται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και καθώς ο ΟΗΕ προειδοποιεί εναντίον της «πλήρους κατάρρευσης της δημόσιας τάξης προσεχώς εξαιτίας των απελπιστικών συνθηκών».

I’ve just invoked Art.99 of the UN Charter – for the 1st time in my tenure as Secretary-General.

Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ

— António Guterres (@antonioguterres) December 6, 2023