Δύο μήνες πολέμου στη Γάζα: Πόσο κοντά είναι η λήξη;

Δύο μήνες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα συμπληρώνονται σήμερα Πέμπτη. Η σύγκρουση ξεκίνησε έπειτα από την επίθεση ενόπλων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων, καθώς και την απαγωγή άλλων 240.

Το Ισραήλ καταγγέλλει πλέον, δύο μήνες μετά, και επικαλούμενο μαρτυρίες επιζώντων, τη Χαμάς, για χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου, κάνοντας λόγο για βιασμούς και βασανισμό πολλών από τα θύματα των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Σε αντίποινα για τις επιθέσεις, ξεκίνησε επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο, όπως έχει ανακοινώσει, την απελευθέρωση των ομήρων, την «εξόντωση» της Χαμάς και την εξάλειψη κάθε «τρομοκρατικής απειλής», για το Ισραήλ και τους πολίτες του, προερχόμενης από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 16.000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων, 7.000 παιδιά. Επίσης, εκτιμάται ότι 1,2 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Από την περασμένη Παρασκευή, και έπειτα από την κατάρρευση επταήμερης, προσωρινής εκεχειρίας, που είχε συμφωνήσει με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων -συνολικά, αφέθηκαν ελεύθεροι περισσότεροι από 100 όμηροι και 240 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές– ξεκίνησε η νέα φάση του πολέμου.

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε επιδρομές σε ολόκληρη τη Γάζα, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του στον Νότο και καλώντας σε εκκένωση περιοχών, πολλές από τις οποίες φιλοξενούν εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τον Βορρά, όπου είχε εστιάσει τις επιθέσεις του στη διάρκεια της προηγούμενης φάσης του πολέμου.

Οι κάτοικοι της Γάζας αναγκάζονται να συνωστιστούν σε ακόμη μικρότερες εκτάσεις γης, άγονες, σύμφωνα με εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής.

Με τη Γάζα να καταρρέει και το Ισραήλ να συνεχίζει το «κυνήγι» μελών της Χαμάς στην καρδιά της Χαν Γιουνίς, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Λωρίδας στον Νότο, η πίεση για κατάπαυση του πυρός αυξάνεται. Πόσο κοντά μπορεί να είναι ο τερματισμός των μαχών;

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επικαλέστηκε αργά την Τετάρτη σπάνια χρησιμοποιούμενη ρήτρα στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και απηύθυνε επείγουσα έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να «βοηθήσει στην αποτροπή ανθρωπιστικής καταστροφής», καλώντας τα μέλη του να απαιτήσουν άμεση κατάπαυση, ενώ τόνισε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία.

Στην επιστολή του προς τα 15 μέλη του συμβουλίου ανέφερε ότι το ανθρωπιστικό σύστημα της Γάζας κινδυνεύει να καταρρεύσει έπειτα από δύο μήνες πολέμου που έχει προκαλέσει «φρικτό ανθρώπινο πόνο, φυσική καταστροφή και συλλογικό τραύμα».

I ask the EU members of the UN Security Council and like-minded partners to support @UN Secretary General @AntonioGuterres’s call.

The #UNSC must act immediately to prevent a full collapse of the humanitarian situation in Gaza.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 7, 2023