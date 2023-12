Ξένα ΜΜΕ: Στην κορυφή της διεθνούς ειδησεογραφίας η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα – «Ευνοϊκή συγκυρία»

Στην κορυφή της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, με τα ξένα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά τις επαφές του Τούρκου προέδρου με την ελληνική πολιτική και πολιτειακή ηγεσία, κάνοντας λόγο για πρόθεση αλλαγής πλεύσης προς ένα νέο κεφάλαιο σχέσεων.

Οι ξένοι ανταποκριτές σημειώνουν επίσης πως η επίσκεψη αυτή στην Αθήνα ίσως ευνοήσει στην εξομάλυνση των ευρω-τουρκικών σχέσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος στην «πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα μετά από έξι χρόνια είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε μια “προσέγγιση win-win” από τις έριδες και τις εντάσεις που έμειναν από το περασμένο του ταξίδι εκεί» γράφει η Χέλενα Σμιθ στον Guardian.

Recep Tayyip Erdoğan heads to Greece hoping for ‘win-win’ meeting with Kyriakos Mitsotakis – Europe live https://t.co/aAWjjhNY5d pic.twitter.com/AzkfeFE7Nq — Guardian World (@guardianworld) December 7, 2023

«Μια σειρά από συμφωνίες συνεργασίας θα υπογραφούν στο πλαίσιο της λεγόμενης “θετικής ατζέντας”, με στόχο την παράκαμψη των μακροχρόνιων και συχνά ασταθών διαφορών. Μετά από χρόνια έντασης και έναν διαφαινόμενο κίνδυνο στρατιωτικής αντιπαράθεσης, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και να μεταφέρουν ένα επίκαιρο μήνυμα συνεργασίας στην ταραγμένη ανατολική Μεσόγειο» σημειώνει η Washington Post.

«Η σημασία των βελτιωμένων σχέσεων εκτείνεται πέραν των διμερών επαφών και θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τουρκία να εξομαλύνει τις κλονισμένες σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους δυτικούς συμμάχους. Μια κρίσιμη συμφωνία στην Αθήνα επικεντρώνεται στο μεταναστευτικό, τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ακτοφυλακών των δύο χωρών» επισημαίνει σε σχετικό του άρθρο το Associated Press.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives in Athens with a delegation of ministers for meetings with Greek counterparts that both countries hope can turn a new page in relations after years of friction.#Turkey #Greece https://t.co/RTR07fYlKD — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 7, 2023

«Η πρώτη προσπάθεια απέτυχε. Το 2017, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ο πρώτος Τούρκος πρόεδρος μετά από 60 και πλέον χρόνια που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Ωστόσο, όποιος τότε ήλπιζε σε μια ιστορική προσέγγιση, απογοητεύτηκε. Οι συνομιλίες με τον Έλληνα Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο ξεκίνησαν με εκατέρωθεν υποδείξεις για τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο. Όπως αναμενόταν, οι Έλληνες απέρριψαν επίσης το αίτημα του Ερντογάν για έκδοση των Τούρκων αξιωματικών που είχαν καταφύγει στη γειτονική χώρα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα το καλοκαίρι του 2016. Ακολούθησαν έξι χρόνια πολιτικού πάγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας» σχολιάζει η Deutsche Welle σε άρθρο της εν αναμονή της άφιξης του Τούρκου προέδρου και τίτλο «Η αρχή μιας νέας εποχής;» (Erdogan in Athen: Beginn einer neuen Ära?).

LATEST — As they meet in Athens for historic talks, President Erdoğan and Greek Prime Minister Mitsotakis agree on 7-day visa exemption for Turks visiting eastern Greek islands in 2024 https://t.co/FprmQXJVLD — DAILY SABAH (@DailySabah) December 7, 2023

Στο ίδιο άρθρο ο Φατίχ Τσεϊλάν, πρέσβης εν αποστρατεία και επικεφαλής του think tank Ankara Policy Center (APC), επισημαίνει την ευνοϊκή χρονική συγκυρία, τονίζοντας πως τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Τουρκία προηγήθηκαν φέτος σημαντικές εκλογές. Γι’ αυτό είναι τώρα πιο εύκολο και για τις δύο πλευρές να συμφιλιωθούν.

«Ο εκρηκτικός Τούρκος ηγέτης αναμένεται να συζητήσει το εμπόριο, περιφερειακά ζητήματα και το διαχρονικά ακανθώδες ζήτημα της μετανάστευσης» σημειώνει το γαλλικό δίκτυο France 24, επικαλούμενο, μάλιστα, τη συνέντευξη του Ερντογάν στην εφημερίδα «Καθημερινή», μία ημέρα πριν την άφιξή του στην Αθήνα.

#BREAKING President Erdogan, on visit to Athens, says all outstanding disputes between Turkey and Greece can be ‘solved’ pic.twitter.com/ipbfkxlpZA — AFP News Agency (@AFP) December 7, 2023

«O Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έρχεται ως φίλος στην Αθήνα», γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, αναφερόμενη στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα κατά την «αστραπιαία πεντάωρη επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα», όπως τη χαρακτηρίζει.

«Από το πρωί της Τετάρτης, το κέντρο της Αθήνας έχει αποκλειστεί από περίπου 3.500 αστυνομικούς, δεκάδες ελεύθερους σκοπευτές και βατραχανθρώπους- οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις έχουν απαγορευτεί μέχρι τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης και ο δρόμος που οδηγεί στο αεροδρόμιο έχει αποκλειστεί προσωρινά» σημειώνει το δημοσίευμα, επισημαίνοντας πως η επίσκεψη ήταν αναμενόμενη καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε Έλληνες διασώστες εστάλησαν αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε θανάσιμα τη νότια Τουρκία.