Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στο Μεξικό

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών Ρίχτερ έπληξε το κεντρικό Μεξικό το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με το εθνικό σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας.

Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι από την ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακουνήθηκαν κτίρια στην Πόλη του Μεξικού.

Συναγερμοί ήχησαν σε όλη την πρωτεύουσα, με τους ανθρώπους να τρέχουν έξω από τις επιχειρήσεις και τα σπίτια τους.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Mexico (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Cdk5Of0sx4

— EMSC (@LastQuake) December 7, 2023