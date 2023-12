Η Ισπανίδα Νάντια Καλβίνιο νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Η Ισπανίδα υπουργός Οικονομίας Νάντια Καλβίνιο αναδείχθηκε νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του μεγάλου χρηματοδοτικού φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί ο απερχόμενος επικεφαλής της ΕΤΕπ, Βίνσεντ Φαν Πέτεγκεμ.

Νωρίτερα είχε αποσυρθεί η υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της Δανέζας επιτρόπου Μαργκρέτε Βεστάγκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοπεγχάγης.

Οπως δήλωσε ο κ. Φαν Πέτεγκεμ, η υποψηφιότητα της Ισπανίδας υπουργού συγκεντρώνει την προτίμηση των περισσότερων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ώστε να αποτελέσει τη διάδοχό του στην ηγεσία της ευρωπαϊκής τράπεζας που χρηματοδοτεί έργα σε όλη την Ε.Ε.

EU Finance Ministers agree to support the candidacy of @NadiaCalvino as new president of the @EIB (1/2)

