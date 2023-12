Economist: H κλεψύδρα που αδειάζει για το Ισραήλ και η «άρρητη» προθεσμία των ΗΠΑ

Επειτα από εννέα εβδομάδες από την έναρξη των ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας και τουλάχιστον 18.000 νεκρούς Παλαιστινίους, στην πλειονότητά τους αμάχους, το Ισραήλ υπολείπεται ακόμη στην επίτευξη του βασικού στόχου του: Την εξουδετέρωση της στρατιωτικής ισχύος της Χαμάς, της οργάνωσης που την 7η Οκτωβρίου επέφερε ένα τόσο αιφνιδιαστικό όσο και πρωτόγνωρης αγριότητας πλήγμα, εισβάλλοντας στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 πολίτες και συλλαμβάνοντας άλλους 240 ως ομήρους, σημειώνει δημοσίευμα του Economist.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας διαφαίνεται ολοένα και περισσότερο πως έχουν μόλις λίγες εβδομάδες για να ολοκληρώσουν τον στόχο τους, προτού η Αμερική, ο ζωτικός σύμμαχος του Ισραήλ, αποσύρει τη στήριξή της στην επιχείρηση. Η επιτυχία φαίνεται απίθανη», τονίζεται ακόμη.

Το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του: Εχει αναπτύξει μια ολόκληρη αερομεταφερόμενη ταξιαρχία εντός και γύρω από την πόλη Χαν Γιούνις, όπου εκτιμά πως κρύβονται ακόμη αξιωματούχοι της Χαμάς. Τρεις τεθωρακισμένες μεραρχίες εξακολουθούν να επιχειρούν στον βόρειο τομέα, στην κατεστραμμένη πόλη της Γάζας, εκεί όπου σε συνοικίες της, όπως στην Σουτζάιγια και την Τζαμπάλια, μαίνονται λυσσαλέες οι μάχες. Οι ισραηλινές δυνάμεις καταστρέφουν τούνελ όπου καταφεύγουν μαχητές της Χαμάς, αλλά και υποδομές, στρατιωτικές και πολιτικές, εντός της πόλης και περιφερειακά.

«Το Ισραήλ επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση πως η αντίσταση κάμπτεται και πως ελέγχει ένα εκτεταμένο μέρος του εδάφους. Εικόνες στα social media εμφανίζουν δεκάδες άνδρες περικυκλωμένους από Ισραηλινούς στρατιώτες που τους διατάσσουν να γδυθούν ώστε να ερευνηθούν για εκρηκτικές ζώνες. Η IDF έκανε έπαρση ισραηλινής σημαίας στην πλατεία Παλαιστίνης στην πόλη της Γάζας και άναψε τα κεριά της Χάνουκα σε πολλά πεδία μάχης. Ομως, όλο αυτό δεν συνιστά ακόμη “εικόνα νίκης” –την εικόνα που επιβεβαιώνει δηλαδή τον τελικό θρίαμβο– που αξιώνουν οι Ισραηλινοί πολίτες από τους ηγέτες τους» σχολιάζει ο Economist.

Το Ισραήλ μπορεί να έχει εξολοθρεύσει έως και το ήμισυ της δύναμης της Χαμάς, η οποία αριθμούσε ενδεχομένως έως και 30.000 μαχητές. Ομως, η οργάνωση διαθέτει χιλιάδες ακόμη που εμφανίζονται από τις σήραγγες για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Επιπλέον, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά στο έδαφός της πάνω από 130 ομήρους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξαλείψει ούτε την ηγεσία της Χαμάς. Μπορεί πολλοί από τους ανώτερους διοικητές της να έχουν σκοτωθεί, ωστόσο παραμένουν ζωντανοί και μάχιμοι πολλοί ακόμα – όπως ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, και οι Μουχάμαντ Ντέιφ και Μαρουάν Ισα, γενικός διοικητής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς και ο αναπληρωτής του, αντιστοίχως. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο δίκτυο σηράγγων εκατοντάδων χιλιομέτρων της Χαμάς, το οποίο το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει να καταστρέψει παρά τη δύναμη πυρός του και τις υπερσύγχρονες δυνατότητες παρακολούθησης.

