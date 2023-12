Πολωνία: Ακροδεξιός βουλευτής έσβησε με πυροσβεστήρα τα κεριά του Χανουκά

Ενας ακροδεξιός Πολωνός βουλευτής χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να σβήσει τα κεριά Χανουκά στο κοινοβούλιο της χώρας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με μέλη της εβραϊκής κοινότητας, προκαλώντας οργή και οδηγώντας τον πρόεδρο του σώματος να τον αποκλείσει από τη συνεδρίαση.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο TVN24 δείχνουν τον Γκρέγκορζ Μπράουν του κόμματος της Συνομοσπονδίας να χρησιμοποιεί τον πυροσβεστήρα από το λόμπι του κοινοβουλίου μέχρι εκεί που ήταν τα κεριά, δημιουργώντας ένα λευκό σύννεφο και αναγκάζοντας τους φρουρούς ασφαλείας να μεταφέρουν τους παριστάμενους εκτός του κτιρίου.

Μέλη της εβραϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, είχαν πάει στο κοινοβούλιο ύστερα από πρόσκληση του προέδρου για τους ετήσιους εορτασμούς του Χανουκά.

Polish far-right and pro-Russian lawmaker creates a scandal by using a fire extinguisher on a Hanukkiyah in the Polish parliament. Wow. https://t.co/snZnbrhDdP

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 12, 2023