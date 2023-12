Τουρκία: Νεκρός ο βουλευτής που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο

Εφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τούρκος βουλευτής Χασάν Μπιτμέζ, ο οποίος την Τρίτη κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο βουλευτής διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αγκυρας όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 53χρονος πολιτικός του Κόμματος της Ευτυχίας (SP) από τη βορειοδυτική επαρχία Κοτσαέλι, έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που ολοκλήρωνε την ομιλία του, σε μια στιγμή που μεταδόθηκε ζωντανά.

Στην αίθουσα επικράτησε αναστάτωση και αρκετοί βουλευτές έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον βουλευτή, ο οποίος έπασχε από διαβήτη, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

🚨 BREAKING: TURKISH POLITICIAN DROPS DEAD ON LIVE TV RIGHT AFTER THREATENING ISRAEL

•⁠ ⁠Turkish MP Hasan Bitmez had a heart attack live on TV after threatening the destruction of Israel with the “Wrath of Allah.”

•⁠ ⁠Bitmez was transferred to Ankara City Hospital and… pic.twitter.com/I9vFV8LxGM

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 14, 2023