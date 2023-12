Στη Γερμανία αιφνιδιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στην Φρανκφούρτη έφθασε αιφνιδιαστικά την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απ′ όπου μετέβη στο Βισμπάντεν, σε βάση η οποία φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις.

Σε συνάντηση που πραγματοποίησε με τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Καβόλι, συζητήθηκε η «συνεχής υποστήριξη των ΗΠΑ για την ικανοποίηση των πιο επειγουσών αναγκών της Ουκρανίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Ο στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι και ο Ζελένσκι «συζήτησαν επίσης τις συνεχιζόμενες αμερικανικές και διεθνείς προσπάθειες για την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Για άλλη μια φορά πείστηκα για την εξαιρετική ποιότητα της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Την χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για τη νίκη», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Πρόσθεσε ότι αναμένει ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει σύντομα απόφαση για τη συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας κατά της εισβολής της Ρωσίας.

Following my visit to Norway, I arrived at the U.S. Army Command in Europe, which is based in Wiesbaden, Germany.

I was once again convinced of the excellent quality of U.S. military aid to Ukraine. We critically need it for the victory!

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023