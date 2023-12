Ζελένσκι: Νίκη της Ουκρανίας η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη συμφωνία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης την Πέμπτη για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο ως «νίκη» για τη χώρα του και την Ευρώπη.

«Αυτή είναι μια νίκη για την Ουκρανία. Μια νίκη για όλη την Ευρώπη. Μια νίκη που παρακινεί, εμπνέει και ενισχύει», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.

I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.

I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023