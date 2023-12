Ισραήλ: Ο στρατός εντόπισε και επαναπάτρισε τη σορό Γαλλοϊσραηλινού ομήρου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε στη Λωρίδα της Γάζας και επαναπάτρισε στο Ισραήλ τη σορό του Γαλλοϊσραηλινού Ελιά Τολεντανό, ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς στη διάρκεια της επίθεσής της στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Τολεντανό έπεσε θύμα απαγωγής το πρωί της 7ης Οκτωβρίου από το σημείο όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ μουσικής Tribe of Nova, στο οποίο βρισκόταν μαζί με τη φίλη του Μία Σεμ, επίσης Γαλλοϊσραηλινή, η οποία αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς κατά την επταήμερη εκεχειρία στον μεταξύ τους πόλεμο.

«Στη διάρκεια επιχείρησης στη Γάζα εντοπίστηκε από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού και επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ η σορός του ομήρου Ελιά Τολεντανό (28 ετών)», επισήμανε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι ιατροδικαστές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τη σορό.

Οικογένειες των ομήρων είχαν επισημάνει τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν γνωρίζουν τι έχει απογίνει ο Τολεντανό, αν δηλαδή είναι ακόμη ζωντανός ή όχι.

