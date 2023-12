Γάζα: Νεκρός εικονολήπτης του Al Jazeera σε επίθεση με πυραύλους στη Χαν Γιουνίς

Εικονολήπτης του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera σκοτώθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε το αραβικό δίκτυο.

Ο Σαμίρ Αμπού Ντάκα τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον συνάδελφό του, ενώ κάλυπταν τον βομβαρδισμό ενός σχολείου. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στο σημείο ώστε να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, επειδή ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος από τα ερείπια ενός σπιτιού. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απώλεια του αφοσιωμένου εικονολήπτη μας, Σαμίρ Αμπού Ντάκα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μοχάμεντ Μουαουάντ, ένας αρχισυντάκτης του καναλιού.

It is with heavy hearts that we share the devastating news of the loss of our dedicated Al Jazeera cameraman Samer Abu Dakka during the recent coverage in Gaza in an Israeli airstrike. His unwavering commitment to truth and storytelling has left an indelible mark on our team.… pic.twitter.com/hdLlhG7IUg

— Mohamed Moawad (@moawady) December 15, 2023