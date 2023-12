Το SOS των ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις ισραηλινές δυνάμεις

Τρεις Ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν κατά λάθος από στρατιώτες στη Γάζα την Παρασκευή είχαν χρησιμοποιήσει υπολείμματα φαγητού για να γράψουν SOS και να ζητήσουν βοήθεια, ανακοίνωσε το Ισραήλ.

Οι άνδρες έμεναν σε κτίριο δίπλα από το σημείο όπου δέχτηκαν πυρά «για κάποιο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς ανέφερε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 90 ανθρώπων στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια την Κυριακή.

Περίπου 120 όμηροι εκτιμάται ότι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Το Ισραήλ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να προχωρήσει σε συμφωνία για την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι τα πυρά κατά των τριών ανδρών που κρατούσαν λευκή σημαία συνιστά παραβίαση των «κανόνων εμπλοκής».

Είχαν συλληφθεί και μεταφερθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα στο νότιο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μαζική επιχείρηση αντιποίνων, η οποία, όπως λέει, αποσκοπεί στην εξάλειψη της Χαμάς.

Περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές Αρχές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Οι Ισραηλινοί όμηροι –Γιοτάμ Χαΐμ, 28 ετών, Σαμέρ Ταλάλκα, 22 ετών και Αλόν Σαμρίζ, 26 ετών– σκοτώθηκαν σε συνοικία της πόλης της Γάζας την Παρασκευή, όπου τα ισραηλινά στρατεύματα αντιμετώπισαν σθεναρή αντίσταση.

Σύμφωνα με ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο, οι άνδρες βγήκαν χωρίς μπλούζα από κτίριο, ενώ ο ένας κρατούσε ραβδί με λευκό πανί.

Ενας από τους στρατιώτες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ένιωσε να απειλείται, καθώς οι άνδρες βρίσκονταν σε απόσταση δεκάδων μέτρων, τους κήρυξε «τρομοκράτες» και άνοιξε πυρ. Οι δύο σκοτώθηκαν αμέσως, ενώ ο τρίτος, τραυματισμένος, επέστρεψε στο κτίριο.

Κραυγή για βοήθεια ακούστηκε στα εβραϊκά και ο διοικητής του τάγματος διέταξε τα στρατεύματα να σταματήσουν τα πυρά. Ο τραυματισμένος όμηρος επανεμφανίστηκε αργότερα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Δεν είναι σαφές εάν οι όμηροι είχαν εγκαταλειφθεί από τους απαγωγείς τους ή είχαν διαφύγει.

Την Κυριακή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κτίριο, η οποία αποκάλυψε τα μηνύματα SOS και «Βοήθεια, 3 όμηροι» γραμμένα σε ύφασμα.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι όμηροι βρίσκονταν εκεί αρκετό καιρό.

Επειτα από τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας Ισραήλ – Χαμάς στις αρχές του μήνα, οι οικογένειες των ομήρων έχουν καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα συμφωνία για παύσεις πυρός, ώστε να απελευθερωθούν κάποιοι από τους ομήρους.

Η αρχική συμφωνία οδήγησε στην απελευθέρωση περισσότερων από 100 ομήρων, με αντάλλαγμα Παλαιστινίους που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει αποκρούσει τις εκκλήσεις, επιμένοντας ότι «η στρατιωτική πίεση είναι απαραίτητη τόσο για την επιστροφή των ομήρων όσο και για τη νίκη».

Εν μέσω αυξανόμενων απωλειών αμάχων Παλαιστινίων, οι ισραηλινές Αρχές δέχονται έντονες διεθνείς πιέσεις μεταξύ άλλων από τον κύριο σύμμαχο της χώρας, τις ΗΠΑ.

Χοες Κυριακή, η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά επισκέφθηκε το Ισραήλ και ζήτησε «άμεση και διαρκή εκεχειρία».

Ο Ισραηλινός ομόλογός της Ελι Κοέν δήλωσε ότι κατάπαυση του πυρός θα ήταν λάθος, χαρακτηρίζοντάς την «δώρο» στη Χαμάς.

Η Βρετανία και η Γερμανία απηύθυναν επίσης έκκληση για «βιώσιμη κατάπαυση του πυρός», αποφεύγοντας να πουν ότι πρέπει να είναι άμεση.

Τεράστιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, και τα Ηνωμένα Εθνη έχουν προειδοποιήσει για ανθρωπιστική καταστροφή εν μέσω εκτεταμένων ελλείψεων σε βασικές προμήθειες.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή έδειχναν κατοίκους της Γάζας να σκαρφαλώνουν σε φορτηγά με βοήθεια.

