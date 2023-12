Πάνω από 100 νεκροί από ισχυρότατο σεισμό στη βορειοδυτική Κίνα

Τουλάχιστον 118 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμός έπληξε την επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επαρχία εξαιτίας του σεισμού, σύμφωνα με την κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV, που επικαλέστηκε τη διεύθυνση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της επαρχίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές Αρχές στην επαρχία Γκανσού (βορειοδυτικά), ο σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 105 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν και πάνω από 4.700 κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με το δίκτυο CCTV, άλλοι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην πόλη Χαϊντόνγκ, στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι.

Ο σεισμός, ισχύος 5,9 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ιδίως την κατάρρευση σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

China has upgraded the national earthquake emergency response to Level II after a magnitude-6.2 earthquake jolted northwest China’s Gansu and Qinghai late Monday evening. pic.twitter.com/kOrLy6ZGc7

— Caoli 曹利 (@Cao_Li_CHN) December 19, 2023