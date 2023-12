Economist: Xώρα της χρονιάς η Ελλάδα για το 2023 – Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Χώρα της χρονιάς ανακήρυξε την Ελλάδα το περιοδικό «Economist» για το 2023 με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ανάρτησή του να κάνει λόγο για «αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού».

Το διεθνές μέσο αναφέρει αρχικά ότι «από τότε που αρχίσαμε να ανακηρύσσουμε τις χώρες της χρονιάς το 2013, επιδιώκουμε να βρούμε τον τόπο που έχει βελτιωθεί περισσότερο».

Στο πλαίσιο αυτό, το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Ελλάδα πριν από 10 χρόνια «είχε παραλύσει από μια κρίση χρέους και είχε γελοιοποιηθεί από τη Wall Street. Τα εισοδήματα είχαν καταρρεύσει, το κοινωνικό συμβόλαιο είχε φθαρεί και τα εξτρεμιστικά κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς οργίαζαν».

«Σήμερα η Ελλάδα απέχει πολύ από το να είναι τέλεια. Eνα σιδηροδρομικό δυστύχημα τον Φεβρουάριο αποκάλυψε τη διαφθορά και τις κακοτεχνίες στις υποδομές, ένα σκάνδαλο υποκλοπών και η κακομεταχείριση των μεταναστών έδειξαν ότι οι πολιτικές ελευθερίες μπορούν να βελτιωθούν», αναφέρει ο Economist και συνεχίζει:

«Ομως ύστερα από χρόνια επώδυνης αναδιάρθρωσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ετήσιας κατάταξής μας για τις οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου το 2023. Η κεντροδεξιά κυβέρνησή της επανεξελέγη τον Ιούνιο. Η εξωτερική της πολιτική είναι φιλοαμερικανική, φιλοευρωπαϊκή και επιφυλακτική έναντι της Ρωσίας. Η Ελλάδα δείχνει ότι από το χείλος της κατάρρευσης είναι δυνατόν να θεσπιστούν σκληρές, λογικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο, να επιδειχθεί συγκρατημένος πατριωτισμός – και να κερδηθούν ακόμα και οι εκλογές. Με τον μισό πλανήτη να πρόκειται να ψηφίσει το 2024, οι απανταχού δημοκράτες θα πρέπει να εστιάσουν εκεί», καταλήγει το διεθνές μέσο.

A few years ago, who would have expected that Greece would be named @TheEconomist’s country of the year? Yet this is exactly what has happened. A recognition of the Greek people’s efforts, our continuing reforms and our country’s progress. https://t.co/coLfKanjoX

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 20, 2023