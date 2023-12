Δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων επλήγη από drone ανοιχτά της Ινδίας

Ένα δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων που έπλεε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας δέχθηκε επίθεση από ένα εναέριο μη επανδρωμένο όχημα.

Από το πλήγμα, προκλήθηκε φωτιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία ναυτιλιακών ασφαλειών Ambrey.

🚨 A Tanker was reportedly hit by a drone, in the Arabian Sea today, a first if true – Direct Source

Managers of MT Chem Pluto, Sailing to Mangalore (India) from Jubail (KSA) has asked a vessel of ours that is crossing them in the Arabian Sea (Position posted), to check and… pic.twitter.com/cZ5NQsX318

