Αυστραλία: Χριστούγεννα στο έλεος σφοδρής καταιγίδας – Εννέα νεκροί (βίντεο)

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν λόγω σφοδρής καταιγίδας στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, μια περιφέρεια στην οποία περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα στους οποίους ένα κορίτσι εννέα ετών, βρίσκονταν στις επαρχίες Κουίνσλαντ και Βικτόρια, οι οποίες πλήττονται από προχθές, Δευτέρα, από καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους, που προκαλούν πτώσεις δένδρων και ξαφνικές πλημμύρες.

This is what Christmas was like for us in Australia 🇦🇺

Wildest electrical storm. 100,000 without power

Lots of homes damaged. But mostly everybody was safe

The weather doesn’t not mess around. This isn’t sped up btw. This is what it was like, broke the seal on my window pic.twitter.com/z5vj7Q560p

— E (@ElijahSchaffer) December 27, 2023