Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τις ΗΠΑ για την αποδέσμευση νέας δόσης στρατιωτικής βοήθειας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την αποδέσμευση μιας νέας δόσης στρατιωτικής βοήθειας, προτρέποντας την Ουάσινγκτον – πολύτιμο σύμμαχο του Κιέβου στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής – να συνεχίσει να παρέχει αυτή την «κρίσιμης σημασίας» βοήθεια, το μέλλον της οποίας φαίνεται όλο και πιο αβέβαιο.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την αποδέσμευση στρατιωτικής βοήθειας αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, πρακτικά του τελευταίου τέτοιου πακέτου με τα υπάρχοντα κονδύλια, εν αναμονή ψηφοφοριών στο αμερικανικό Κογκρέσο για την έγκριση νέων.

Στα είδη που περιέχει το πακέτο συγκαταλέγονται πυρομαχικά για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, στοιχεία του πυροβολικού, αντιαρματικά όπλα κ.ά., σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι διαπραγματεύσεις Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για τη νέα χρηματοδότηση, ύψους 61 δισεκ. δολαρίων, που ζητούν επίμονα η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και αυτή του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συνεχιστούν στις αρχές Ιανουαρίου.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό», τόνισε με ανάρτηση στο X σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι αυτή η βοήθεια θα καλύψει «τις πλέον επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας».

I thank @POTUS Joe Biden, Congress, and the American people for the $250 million military aid package announced yesterday.

Additional air defense missiles and components, anti-tank weapons, ammunition, mine clearing, and other equipment will cover Ukraine’s most pressing needs.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2023