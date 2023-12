Ερυθρά Θάλασσα: Το αμερικανικό ναυτικό κατέρριψε drone και πύραυλο των Χούθι

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό κατέρριψε χθες, Πέμπτη, στον νότιο τομέα της Ερυθράς Θάλασσας, τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα και βαλλιστικό πύραυλο που εξαπέλυσαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, όπως έκανε γνωστό σήμερα, Παρασκευή, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Κανένα από τα 18 πλοία τα οποία ήταν παρόντα στην περιοχή δεν υπέστη ζημιές και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός», διευκρίνισε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επρόκειτο για «την 22η απόπειρα επίθεσης των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τη 19η Οκτωβρίου».

Από το ξέσπασμα την 7η Οκτωβρίου του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι «συνδέονται με το Ισραήλ», σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται από τον ισραηλινό στρατό.

The USS MASON (DDG 87) shot down one drone and one anti-ship ballistic missile in the Southern Red Sea that were fired by the Houthis between 5:45 – 6: 10 p.m. (Sanaa time) on Dec. 28. There was no damage to any of the 18 ships in the area or reported injuries. This is the 22nd… pic.twitter.com/Y4JRS22850

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 29, 2023