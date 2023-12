Ρωσικό μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία, από τα σφοδρότερα του πολέμου

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 122 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και 36 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών στόχων, σε ένα από τα σφοδρότερα μπαράζ της χρονιάς και συνολικά της χρονιάς.

Οι περισσότεροι από τους εισερχόμενους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, ωστόσο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άγνωστος αριθμός άλλων θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Αναφέρθηκαν δεκάδες τραυματίες.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.

Today, Russia used nearly every type of weapon in its

