Μπορέλ: Ανανδρα και τυφλά τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε μία από «τις πιο σημαντικές επιθέσεις» της Ρωσίας που «έπληξε πόλεις και τον πληθυσμό» στην Ουκρανία σήμερα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

«Πρόκειται για μια νέα σειρά άνανδρων και τυφλών χτυπημάτων πλήττοντας σχολεία, έναν σταθμό μετρό και ένα νοσοκομείο, που προκάλεσαν τουλάχιστον 16 θανάτους», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ε.Ε. θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία, για όσο χρειαστεί», υποσχέθηκε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

It was yet another cowardly and indiscriminate targeting of schools, a metro station and a hospital, resulting in the death of at least 16 people and several wounded.

The EU stands with Ukraine, as long as it takes.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2023