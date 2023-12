«Ρωσική ρουκέτα ταξίδεψε 40 χιλιόμετρα εντός Πολωνίας»

Ρουσική ρουκέτα ήταν το «άγνωστο αντικείμενο» που προκάλεσε συναγερμό νωρίτερα σήμερα στην Πολωνία, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι ο επικεφαλής του Πολωνικού Στρατού Κλισζ.

Ο στρατηγός δήλωσε ότι η ρουκέτα εισήλθε τουλάχιστον 40 χλμ. εντός των πολωνικών εδαφών και έμεινε στον εναέριο χώρο της χώρας επί περίπου 3 λεπτά. Ο ίδιος σημείωσε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η ρουκέτα να εξήλθε τελικά του πολωνικού εναέριου χώρου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αμυνας της Πολωνίας Κοσινιάκ-Καμύσζ είπε ότι «κάθε τέτοιο περιστατικό πρέπει να επαληθεύεται σωστά».

Το αντικείμενο –που προσδιορίστηκε κατόπιν ως ρωσική ρουκέτα– εισήλθε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, από την κατεύθυνση των συνόρων με την Ουκρανία σήμερα το πρωί, δήλωσε η Διοίκηση Επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού, την ώρα που η Ρωσία πραγματοποιούσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία από τότε που εισέβαλε στη χώρα.

«Το πρωί, άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας από την πλευρά των συνόρων με την Ουκρανία και από τη στιγμή που διέσχισε τα σύνορα μέχρι που εξαφανίστηκε το σήμα παρακολουθείτο από τα ραντάρ του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας», ανέφερε αρχικώς η Διοίκηση Επιχειρήσεων στην πλατφόρμα X. «Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο διοικητής επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων κινητοποίησε τις δυνάμεις και πόρους που είχε στη διάθεσή του».

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Republika ανέφερε ότι οι αρχές αναζητούν το αντικείμενο αυτό κοντά στην πόλη Χρουμπιέσοφ, στην νότια Πολωνία.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι ένα αντικείμενο εμφανίστηκε στο ραντάρ κοντά στο Χρουμπιέσοφ», δήλωσε ο Κριστόφ Κομόρσκι, κυβερνήτης στην περιοχή Λουμπλίν, μέσω της πλατφόρμας Χ. «Δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση ότι έπεσε εντός της περιοχής μας».

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 158 drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, και επικεντρώθηκε κυρίως σε υποδομές κρίσιμης σημασίας, βιομηχανίες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

BREAKING:

A missile crossed into Poland from Ukrainian airspace and struck near the village of Wożuczyn-Cukrownia, around 25 km from the Ukrainian border.

Polish President Andrzej Duda has just started an emergency meeting with the National Security Bureau

Developing story… pic.twitter.com/pghOk1biQy

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 29, 2023